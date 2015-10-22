بعد 3 سنوات من هجوم القنصلية الأمريكية لايزال القتال مستمراً فى بنغازى

أصبحت الفيلات المهجورة التى احترقت أجزاء منها والمحاطة بأسوار عالية وكانت ذات يوم مقرا للقنصلية الأمريكية فى مدينة بنغازى الليبية على جبهة القتال فى بلد يخوض حربا مع نفسه.

وبعد ثلاث سنوات من مقتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين فى هجوم استهدف القنصلية تعود بنغازى لتتصدر عناوين الأخبار فى الولايات المتحدة بينما تواجه وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون- الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جلسة استماع فى الكونجرس تتعلق بالحادث غدا الخميس.

لكن بالنسبة لليبيين وأهل بنغازى فإن الحرب لم تفارقهم، وبعدما وئدت آمالهم فى الديمقراطية عقب انتفاضة 2011 ضد حكم معمر القذافى سقطت ليبيا شيئا فشيئا فى الفوضى ويتقاتل على أرضها عدد لا يحصى من الفصائل المسلحة.