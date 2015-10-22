أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بعد 3 سنوات من هجوم القنصلية الأمريكية لايزال القتال مستمراً فى بنغازى

Google+ Print
بعد 3 سنوات من هجوم القنصلية الأمريكية لايزال القتال مستمراً فى بنغازى بعد 3 سنوات من هجوم القنصلية الأمريكية لايزال القتال مستمراً فى بنغازى
أصبحت الفيلات المهجورة التى احترقت أجزاء منها والمحاطة بأسوار عالية وكانت ذات يوم مقرا للقنصلية الأمريكية فى مدينة بنغازى الليبية على جبهة القتال فى بلد يخوض حربا مع نفسه.

وبعد ثلاث سنوات من مقتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين فى هجوم استهدف القنصلية تعود بنغازى لتتصدر عناوين الأخبار فى الولايات المتحدة بينما تواجه وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون- الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جلسة استماع فى الكونجرس تتعلق بالحادث غدا الخميس.

لكن بالنسبة لليبيين وأهل بنغازى فإن الحرب لم تفارقهم، وبعدما وئدت آمالهم فى الديمقراطية عقب انتفاضة 2011 ضد حكم معمر القذافى سقطت ليبيا شيئا فشيئا فى الفوضى ويتقاتل على أرضها عدد لا يحصى من الفصائل المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365