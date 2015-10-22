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اليوم.. اجتماع عاصف بحزب النور لبحث الانسحاب من الانتخابات البرلمانية

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اليوم.. اجتماع عاصف بحزب النور لبحث الانسحاب من الانتخابات البرلمانية اليوم.. اجتماع عاصف بحزب النور لبحث الانسحاب من الانتخابات البرلمانية
يعقد حزب النور اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا للهيئة العليا للحزب، لبحث الانسحاب من الانتخابات البرلمانية بعد نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، وعدم فوز أى مرشح للحزب أو الاستمرار فى الانتخابات.

ودعا الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الهيئة العليا للاجتماع اليوم، لبحث الأمور المتعلقة بتقييم العملية الانتخابية وأداء الدعاية الانتخابية لحزب النور، وتقييم المرحلة الأولى ورصد ما تم فيها من تجاوزات لاتخاذ القرارات المناسبة فيها.


>"النور" فى مفترق الطرق حال انسحابه من الانتخابات.. وطبيعة التيار السلفى تمنعه من الدخول فى مواجهة مع الدولة.. ومواجهة قواعده الغاضبة أصعب التحديات.. وخبراء: سيؤجل قراره لبعد جولة الإعادة

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