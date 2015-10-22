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عبد الرحيم على: الشوبكى أهان الناخبين واتهمهم بالحصول على أموال

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عبد الرحيم على: الشوبكى أهان الناخبين واتهمهم بالحصول على أموال عبد الرحيم على: الشوبكى أهان الناخبين واتهمهم بالحصول على أموال
قال النائب البرلمانى عبد الرحيم على، عن دائرتى الدقى والعجوزة، إن النائب البرلمانى السابق عمرو الشوبكى أهان الشعب المصرى والناخبين الذين أدلو بأصواتهم له واتهمهم بأنهم حصلوا على أموال مقابل التصويت لصالحه.

وتحدى عبد الرحيم على، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن يخوض الشوبكى جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة بعد اتهامه بشراء أصوات الناخبين، موضحا أن الشعب المصرى قال كلمته داخل الصندوق وانحاز إلى معسكر 30 يونيو ورفض نخبة 25 يناير وليس ثورة 25 يناير.

ودعا عبد الرحيم على، عمرالشوبكى للنزول إلى الجولة الثانية للانتخابات ويختبر قوته داخل الصندوق.

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مصر 365