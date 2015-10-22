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بالفيديو..مرتضى منصور يغنى "قوم أقف وأنت بتكلمنى" بـ"العاشرة مساءً"

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بالفيديو..مرتضى منصور يغنى "قوم أقف وأنت بتكلمنى" بـ"العاشرة مساءً" بالفيديو..مرتضى منصور يغنى "قوم أقف وأنت بتكلمنى" بـ"العاشرة مساءً"
تهكم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على اتهام العميد مدحت الحناوى مرشح دائرة العجوزة والدقى له بالتعدى عليه بالضرب وسرقة "علبة السجائر" الخاصة به، مشيرا إلى أغنية "قوم أقف وأنت بتكلمنى"، للمطرب بهاء سلطان، وأخذ يلوح بيديه وهو يؤدى جزءا منها.

ونفى "منصور"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، كل الادعاءات المنسوبة إليه فى هذه الواقعة، وتابع: "الشخص ده موجه من قبل بعض نفايات 25 يناير".


>مرتضى منصور: "على الطلاق من بيتى ما دعيت الناخبين للتصويت لابنى"

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مصر 365

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