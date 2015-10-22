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تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بـ"طيبة الجديدة" فى الأقصر

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تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بـ"طيبة الجديدة" فى الأقصر تنفيذ 7 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بـ"طيبة الجديدة" فى الأقصر
كشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الاقصر أن ميزانية الجهاز للعام المالى الحالى بلغت 528 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة سكنية بالمدينة ضمن مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل، ومن المقرر الانتهاء منهم نهاية العام الجارى.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه جار تنفيذ عدد 14 مبنى خدمى داخل المدينة وذلك لخدمة سكان المدينة، بالإضافة إلى انشاء 3 حدائق عامة على مساحة 18 فدان فى اماكن متفرقة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه جار إنشاء مركز شباب دولى، فضلا عن تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوى على حارتين حتى يتم التيسير على المواطنين للوصول إلى المدينة.

وبما يتعلق برفع كفاءة الأحياء بالمدينة، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الحى الأول والثانى، وجار تطوير الأحياء الثلاثة المتبقية.


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