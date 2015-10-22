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سماع الشهود بمحاكمة 23 متهما فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية" اليوم

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سماع الشهود بمحاكمة 23 متهما فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية" اليوم سماع الشهود بمحاكمة 23 متهما فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية" اليوم
تستأنف اليوم الخميس الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية "، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لأقوال الشهود.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهماً، عدداً من الاتهامات، من بينها، التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


>تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية" لـ22 أكتوبر

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