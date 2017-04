بالفيديو - ' مرتضى منصور كاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بسبب والدة الحكم '

سرد مرتضى منصور رئيس الزمالك ما حدث بينه ومحمود طاهر رئيس الأهلي قبل مصافحة حكم مباراة السوبر وانتقاده يوم الخميس الماضي.

الزمالك خسر من الأهلي 3-2، فانتقد مرتضى منصور حكم المباراة الإسباني كارلوس كاربيلو بشدة أثناء مصافحته على منصة التتويج بقوله باللغة الإنجليزية "أنت حكم سيئ جدا".

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة دريم يوم الأربعاء: "عقب اللقاء أخبرت من حولي بأنني أريد سب الحكم في وجهه، فقالوا لي قل له (You are very bad) أنت حكم سيئ جدا".

وأضاف مازحا "طلبت من محمود طاهر أن يخبرني معنى الكلمة الإنجليزية التي أسب بها والدة الحكم، فرد بقوله لن أقولها لك، لأن هذا قد يحدث أزمة دبلوماسية بين إسبانيا ومصر".

شاهد تصريحات مرتضى منصور حديثه مع محمود طاهر حول سب والدة الحكم الإسباني

مرتضى: دور إسماعيل يوسف إعادة باسم مرسي لمستواه.. وليس فيريرا