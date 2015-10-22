ولي ولي العهد يلتقي رئيس وزراء أثيوبيا

الرياض - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس دولة رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام دسالني الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وروابط تطويرها، بالإضافة إلى تبادل الأراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار بالديوان الملكي ياسر الرميان، والقائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين في أثيوبيا خالد الخالد.

فيما حضره من الجانب الأثيوبي معالي وزير الدفاع سراج فقيسا، ووزير المالية والتنمية الاقتصادية عبدالعزيز محمد، ووزير الإعلام قيتاشو ريدا، والمستشار الاقتصادي الخاص لرئيس الوزراء سفيان أحمد، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجنرال سامورا يونس، ومدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني جيتاشو اسفا.

من جانب آخر، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة أمس بوزير الدفاع الأثيوبي سراج فقيسا.

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون الثنائي بين المملكة وأثيوبيا وخاصة في الجانب الدفاعي.

حضر الاجتماع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي، وعدد من المسؤولين في البلدين.