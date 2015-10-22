أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خادم الحرمين بحث مع الرئيس الروسي الأوضاع بالمنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

Google+ Print
خادم الحرمين بحث مع الرئيس الروسي الأوضاع بالمنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية خادم الحرمين بحث مع الرئيس الروسي الأوضاع بالمنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين أمس، رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام دسالني.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

إلى ذلك تشرف بأداء القسم أمام الملك سلمان أمس، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير (الولايات المتحدة الأمريكية)، والأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير المعين (الأردن)، والدكتور خالد بن محمد العنقري (فرنسا)، والدكتور عواد بن صالح العواد (ألمانيا)، والأستاذ بدر بن علي بن أحمد كحيل (المالديف).

ثم تشرف السفراء الذين أدوا القسم، والسفير المعين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، بالسلام على خادم الحرمين، واستمعوا إلى توجيهات سائلاً الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في أداء مهامهم وخدمة دينهم ثم وطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية