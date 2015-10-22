خادم الحرمين بحث مع الرئيس الروسي الأوضاع بالمنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين أمس، رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام دسالني.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

إلى ذلك تشرف بأداء القسم أمام الملك سلمان أمس، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير (الولايات المتحدة الأمريكية)، والأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير المعين (الأردن)، والدكتور خالد بن محمد العنقري (فرنسا)، والدكتور عواد بن صالح العواد (ألمانيا)، والأستاذ بدر بن علي بن أحمد كحيل (المالديف).

ثم تشرف السفراء الذين أدوا القسم، والسفير المعين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، بالسلام على خادم الحرمين، واستمعوا إلى توجيهات سائلاً الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في أداء مهامهم وخدمة دينهم ثم وطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.