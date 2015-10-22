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ولي العهد بحث مع رئيس وزراء أثيوبيا التعاون الاقتصادي والتجاري

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ولي العهد بحث مع رئيس وزراء أثيوبيا التعاون الاقتصادي والتجاري ولي العهد بحث مع رئيس وزراء أثيوبيا التعاون الاقتصادي والتجاري

    عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في قصر اليمامة أمس اجتماعاً مع دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري خاصة في المجال الزراعي وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع وزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الزراعة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار عبيد مدني، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار م. عبداللطيف بن أحمد العثمان، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا خالد بن مبروك الخالد.

فيما حضره من الجانب الأثيوبي وزير الدفاع سراج فقيسا، ووزير المالية والتنمية الاقتصادية عبدالعزيز محمد، ووزير الإعلام قيتاشو ريدا، ومدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني جيتاشو اسفا، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجنرال سامورا يونس، والمستشار الاقتصادي الخاص لدولة رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية الاقتصادية الأسبق سفيان أحمد، ووزير الدولة في وزارة الخارجية السفير تايي اتسكيسيلاسي، والمدير في جهاز الاستخبارات والأمن الوطني هادرا ابيرا ادماسو، والمدير العام بإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السفير سراج رشيد.

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