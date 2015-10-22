المملكة تدعم إصلاح مجلس الأمن والمحاسبة على جرائم الحرب

أكدت المملكة العربية السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن امس في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن" وألقاها معالي مندوب ألمملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي.

وقال معالي السفير المعلمي "لقد أعربت المملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية.

وتابع معاليه قائلا "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية، والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".

وأضاف "لقد وصل بنا المآل إلى أن الغالبية من الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن، ينال من مصداقيته ويضعف فعاليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية".

وبين معالي السفير المعلمي ومن هذا المنطلق فإن المملكة تقدر الجهود المبذولة لتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وإصلاحه ومنها المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول تأطير استخدام حق النقص في مواجهة الجرائم الجسيمة وهي مبادرة مميزة نأمل أن يتم التعامل معها بإيجابية".

وأوضح أن المملكة تدعو إلى النظر بإيجابية وديناميكية مع الأفكار المطروحة لإصلاح مجلس الأمن وبصفة خاصة يؤيد المقترحات التي تقدمت بها مجموعة ACT التي تنتمي إليها المملكة العربية السعودية لإصلاح إجراءات العمل في المجلس والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام، والتعاون مع المنظمات الإقليمية، والعمل على تحقيق المهمة السامية للمجلس المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع تفاقم الخلافات وحل النزاعات والدور المناسب في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات".

وأكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن "إصلاح مجلس الأمن هو من اوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها وهو يحتفل بالذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة مشيرا إلي أن المملكة تقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل".

من جهتها شددت المجموعة العربية في الأمم المتحدة على أهمية الإسهام في تحسين كفاءة مجلس الأمن وتعزيز شفافيته وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دوره ليصبح أكثر قدرة وفعالية لمواجهة التحديات المتسارعة والتغلب عليها.

وأكدت المجموعة العربية في الكلمة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز سعود الجارالله أمام مجلس الأمن في جلسة حول "أساليب عمل المجلس" أنه بات من الضروري تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله، مشددا على ضرورة الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة للمجلس بدلا من القواعد المؤقتة المعمول بها منذ عقود.

وأشار الجارالله إلى ضرورة النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء إضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات.

وشدد على أهمية التقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية فضلا عن إتاحة القرارات والبيانات التي ينظرها مجلس الأمن والتشاور مع الدول المعنية ومشاركتها في المناقشات حول المسائل التي تخصها وفقا للمادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت المجموعة العربية الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها، وأكدت أيضا على ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن "التزاما دقيقا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق".

وأكد الجارالله دعم المجموعة لموقف حركة عدم الانحياز الذي يتضمن مقترحات مفصلة لتحسين أساليب وإجراءات عمل المجلس تعتبر شاملة ومن شأن تنفيذها واعتمادها إحداث نقلة نوعية في عمل المجلس.