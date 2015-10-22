محافظ دمياط ينهى معوقات استكمال إنشاء طريق على الصياد

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان نشر على الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط، إنه تم حسم المشاكل والمعوقات التى كانت تعترض تنفيذ استكمال طريق على الصياد والمتوقف العمل به منذ إدراج اعتمادات تنفيذه منذ عام 2007 بسبب وجود عدة منازل بمنطقة على الصياد واقعة على حرم الطريق الجديد تتعارض مع خط التنظيم الذى وضعته اللجنة الهندسية المشكلة، وبموجب المحاضر المعتمدة من هيئة المساحة وقرارات الإزالة الصادرة من مجلس مدينة دمياط بإزالة عدد من المنازل المتجاورة بنفس المنطقة تتعارض مع خط تنظيم الطريق .

وأضاف البيان، "قام بعض الأهالى بإزالة منازلهم طواعية، ويتم تنفيذ استكمال باقى الإزالة لبلوغ العرض القانونى للطريق تمهيدًا لتسليمه لهيئة الطرق والكبارى باستكمال أعمال امتداده من هاويس دمياط وحتى الكوبرى المعدنى بطول 2.7 كم وربطه بطريق رأس البر على نهر النيل، بأن العمل بهذا المشروع يأتى استجابة للاستعجالات الواردة إلى وزارة النقل من رئيس مجلس الوزراء بشأن إنهاء المشروعات المفتوحة لديها".

وأشار المحافظ، إلى أنه طلب تعديل خط التنظيم الخاص بتوسعة الطريق فى المنطقة المحددة للإزالة حفاظًا على بعض المنازل وتفاديًا لحدوث توسعات كبيرة فى الإزالة حتى لا يضار أى أحد من سكان المنازل ومراعاة البعد الاجتماعى لهم.

وتابع المحافظ أنه سيتم عمل رصيف أمن مدعوم بالنيوجرسى لحماية المنازل والمارة ولخدمة أهالى المنطقة، مضيفًا، أن "هذا الطريق يعد واحدًا من المحاور التنموية الحيوية التى تربط سكان مركزى الزرقا وفارسكور ومناطق الروضة وتوابعها، بالإضافة إلى منطقة عزب النهضة والشعراء وجنوب غرب مدينة دمياط بطريق رأس البر على نهر النيل، حيث يخفف هذا الطريق من عبء الزحام عن كاهل مركز مدينة دمياط، كما ينقل حركة المتجهين إلى رأس البر عبر سد دمياط وحتى الكوبرى المعدنى ومحطة القطار حتى طريق رأس البر دون اللجوء إلى مناطق الزحام بالمدينة، هذا بجانب ما يحققه الطريق من تنمية اجتماعية واقتصادية لأهالى المنطقة بإيجاد كورنيش جديد يكون متنفسًا لهم.