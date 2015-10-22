نائب رئيس "القبائل المصرية والعربية" يجتمع بمرشحى الرابطة لتوحيد صفوفهم

قام وجيه عيساوى داود نائب رئيس رابطة القبائل المصرية والعربية ونقيب الفلاحين لقطاع غرب الدلتا بدعوة مرشحى دائرة أبوالمطامير وحوش عيسى من أبناء القبائل العربية المقررخوضهم جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، وهم كلا من "عصام قاسم"، "وحمدى أبوخشيم"، و"حسام منور">من أجل توحيد صفوفهم والتنسيق بينهم خلال جولة الإنتخابات المقرر إجراؤها يوم 27 ، 28 من الشهر الجارى.

وأكد وجيه عيساوى داود نائب رئيس رابطة القبائل المصرية والعربية على ضرورة تكاتف الجهود من أجل العمل على ترسيخ وجود التيار المدنى من أجل رفعة هذا الوطن، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من دعوته للمرشحين من أبناء القبائل العربية عدم تفتيت أصواتهم ودعمهم الكامل للنظام السياسى القائم.

ويذكر أنه من المقرر خوض 6 مرشحين بجولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى لحصد 3 مقاعد فى البرلمان المقبل، بينهم مرشح واحد على حزب مستقبل وطن، ومرشحان مستقلين و3 آخرين على حزب النور.