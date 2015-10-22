صوفى يتشاجر مع منظمى مولد السيد البدوى ومحافظ الغربية يسمح بدخوله

تشاجر أحد دراويش الصوفية مع منظمي الحفل الذي تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

كان الدرويش قد تشاجر مع منظمي الحفل لطلب كارت شخصي للشيخ طارق ياسين، وعلت الأصوات ، مما دعاه للشكوى الى السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، واستأذنه في الدخول وسمح المحافظ له بذلك بعدما صافحه .

يذكر أن سعيد مصطفي كامل محافظ الغربية ، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية يشاركون الليلة في المؤتمر الصوفي الذي ينظمه المجلس الأعلى للطرق الصوفية بساحة الصاري بمنطقة سيجر احتفالا بمولد البدوي بحضور أتباع الطرق الصوفية من أنحاء الجمهورية.