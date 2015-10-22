"ثقافة سوهاج" تُقيم احتفالية فنية بمناسبة انتصارات أكتوبر اليوم

قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تقيم، اليوم الخميس، احتفالية ثقافة فنية على مسرح قصر الثقافة عن نصر أكتوبر، تضمن محاضرة بعنوان "تاريخ انتصارات أكتوبر"، وتحاضر فيها الدكتورة هويدا عبد الراضى مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، كما يلقى الشاعر عصام مهران يعض أشعاره، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية بين المدارس المشاركة فى الاحتفالية.

وأضاف وكيل وزارة الثقافة، أنه سيتم أيضًا عرض فيلم تسجيلى عن انتصارات أكتوبر وعرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة سوهاج وفقرة مواهب مع توزيع جوائز للفائزين.