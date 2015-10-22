"المصريين الأحرار" بسوهاج: دخول 8 من مرشحينا الإعادة دليل على ثقة الشعب

أكد أحمد العنانى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقائم بأعمال أمين الحزب بسوهاج، إن اكتساح الحزب للجولة الأولى فى الانتخابات بالمحافظة، ودخول 8 مرشحين لجولة الإعادة يعكس ثقة الشارع المصرى فى الحزب، وأن اختيار المرشحين يدل أيضا أن لهم شعبية كبيرة، مؤكدا أن حزب المصرين الأحرار يعمل من أجل بناء الدولة المصرية.

وأضاف العنانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لديه برنامج قوى داخل المجلس يهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد المصرى والتعليم والصحة وكل المجلات من خلال تشريعات مناسبة ترتقى بطموح المواطن المصرى.