مصدر: الكراكات تتأهب لبدء عملية التكريك لشق قناة جانبية شرق تفريعة بورسعيد

أكد مصدر ممسئول لـ"اليوم السابع"، أن عملية التكريك لشق القناة الجانبية المزمع إنشاؤها شرق تفريعة بورسعيد لم تبدأ بعد، لافتا إلى أن كراكات التحالف الهولندى تتأهب بالفعل لبدء عملية التكريك خلال الأيام المقبلة للقناة الجانبية التى يبلغ طولها 9.5 كيلومتر وبعمق يصل لـ18.5مترا وبتكلفة قدرها 60 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن شركة قناة السويس للحاويات قامت بتسديد 7.5 مليون دولار من إجمالى 15 مليون مساهمة منها لشق القناة الجانبية التى تعد إلتزام من الحكومة المصرية للشريك الأجنبى، موضحا أن القناة الجانبية تساهم فى زيادة الشحن والتفريغ لسفن الحاويات العملاقة، بالإضافة لتسهيلها مرورالسفن دون انتظار للقوافل القادمة من الجنوب إلى الشمال، ما يساعد على إنتعاش حركة التجارة و الملاحة العالمية.