أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم السويس": ممنوع دخول مرشحى البرلمان إلى المدارس قبل انتهاء الانتخابات

Google+ Print
"تعليم السويس": ممنوع دخول مرشحى البرلمان إلى المدارس قبل انتهاء الانتخابات "تعليم السويس": ممنوع دخول مرشحى البرلمان إلى المدارس قبل انتهاء الانتخابات
طالب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بمنع مرشحى الانتخابات البرلمانية وممثليهم وكلائهم وأعضاء حملات الدعاية الخاصة بهم من دخول مدارس المحافظة خلال الفترة التى تسبق عملية التصويت، وحظر كل أشكال الاشتراك أو المشاركة فى أى أنشطة مدرسية داخل أو خارج المدارس يقوم بتنظيمها أو دعمها أحد من المرشحين للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس الأربعاء، رأسه عبد الحافظ وحيد ونظمه التعليم الابتدائى المركزى بقاعة التطوير التكنولوجى بالمديرية، لكل مديرى مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة وعددها 124 مدرسة، وحضرته سلمى الشاعر وكيل المديرية، ومصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام، ونعيمة أمين مدير التعليم الابتدائى المركزى، وقيادات الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب والجناين.

وأوضح عبد الحافظ، إن هذا القرار لعدم إقحام المؤسسات التعليمية فى العملية السياسية ومتغيراتها ورفض كل الممارسات التى تؤدى إلى الزج بالمدرسة إلى معترك الصراعات السياسية المحتملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365