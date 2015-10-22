"تعليم السويس": ممنوع دخول مرشحى البرلمان إلى المدارس قبل انتهاء الانتخابات

طالب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بمنع مرشحى الانتخابات البرلمانية وممثليهم وكلائهم وأعضاء حملات الدعاية الخاصة بهم من دخول مدارس المحافظة خلال الفترة التى تسبق عملية التصويت، وحظر كل أشكال الاشتراك أو المشاركة فى أى أنشطة مدرسية داخل أو خارج المدارس يقوم بتنظيمها أو دعمها أحد من المرشحين للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس الأربعاء، رأسه عبد الحافظ وحيد ونظمه التعليم الابتدائى المركزى بقاعة التطوير التكنولوجى بالمديرية، لكل مديرى مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة وعددها 124 مدرسة، وحضرته سلمى الشاعر وكيل المديرية، ومصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام، ونعيمة أمين مدير التعليم الابتدائى المركزى، وقيادات الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب والجناين.

وأوضح عبد الحافظ، إن هذا القرار لعدم إقحام المؤسسات التعليمية فى العملية السياسية ومتغيراتها ورفض كل الممارسات التى تؤدى إلى الزج بالمدرسة إلى معترك الصراعات السياسية المحتملة.