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بالصور.. أبوسمبل تختتم اليوم الأول من مهرجان التعامد بحفل فنى

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اختتمت فاعليات تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل يومها الأول، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بحفل فنى ساهر تم تنظيمة بمنطقة السوق بمدينة أبو سمبل، حيث استمتع الحضور من أهالى المدينة والسائحين بالعروض الفنية الفلكلورية للفرق المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس، وأشادوا بالتنوع المتميز فى العروض، وهى فرق أسوان والأقصر وقنا والتزوق بالاسكندرية والغربية والسمسمية بالإسماعيلية.

وحضر الاحتفالية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، والباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- وصول وزيرى السياحة والآثار والوفد الفرنسى إلى مطار أبوسمبل لحضور التعامد

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