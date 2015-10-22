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حلقات الذكر و"التحطيب" يشعلان حماس المحتفلين بمولد السيد البدوى

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حلقات الذكر و"التحطيب" يشعلان حماس المحتفلين بمولد السيد البدوى حلقات الذكر و"التحطيب" يشعلان حماس المحتفلين بمولد السيد البدوى
أقام عدد من أبناء الطرق الصوفية، حفلات الذكر بمولد السيد البدوى، ومارسوا طقوسهم من ترديد الأوراد والأذكار بصوت عال مع التصفيق داخل المسجد احتفالا بمولده.

كما أقام عدد منهم حلقات قراءة القرآن وتوزيع المياه المثلجة المزودة بماء الورد وغيرها من الأطعمة.

وأشعلت التحطيب، حماس المحتفلين بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوى فى منطقة الصارى الكائنة بحى سيجر التابع لحى أول طنطا.

كان عدد من رواد البدوى من أبناء الصعيد والوجه القبلى، قد ألهبوا الاحتفالات من خلال ممارسة رياضة التحطيب والتى أظهروا فيها مهارات فردية، فيما التف حولهم الجمهوربالتصفيق والتهليل.

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مصر 365

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