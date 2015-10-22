6 أسباب لا تخطر ببالك تسبب الغازات وانتفاخات البطن

نشعر جميعنا بعدم الارتياح والإحراج عندما نتحدث عن غازات البطن، ومعظم الناس يواجهون الغازات نحو 10 مرات فى اليوم، وهذا يسبب بعض الإحراج من الروائح الكريهة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الزيادة التدريجية للغازات قد تكون علامة على أن الجسم يحاول أن يقول لك شيئا.

وهناك بعض المشاكل المرتبطة بالزيادة المفرطة فى الغازات والتى قد تحدث لأسباب نجهلها ولا نتوقعها، وهو ما سنعرفه فى الفقرات التالية:

1- الاستهلاك المفرط للألياف الغذائية

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2- حساسية الحليب

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3- اللخبطة فى الأكل

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يحتاج عمل الجهاز الهضمى بشكل صحيح إلى تناول طعام صحى غنى بالألياف، ولكن إذا ارتفع مستوى الاستهلاك أكثر من الموصى به فإنه يمكن أن يسبب الانتفاخ، لذلك يجب إضافة الألياف الغذائية بكمية معتدلة فى القائمة اليومية.الغازات الزائدة هى واحدة من الدلائل على أن الجسم فى حالة حساسية من اللاكتوز أو التعصب الجلوتين، وبالتحديد، فإن معظم الناس يفتقرون إلى إنزيم ضرورى لهضم منتجات الألبان، والبعض الآخر لا يدركون تماما أن لديهم حساسية.. وعلاوة على ذلك فإن القدرة على هضم اللاكتوز تتناقص مع الشيخوخة.من المعروف أن البقوليات تسبب زيادة الغازات، كما أن الخضراوات مثل البروكلى والقرنبيط، يمكن أن تسبب ملء البطن والانتفاخ، إضافة إلى المحليات الصناعية.

ولذلك فإن أفضل نصيحة هى الاستماع إلى الجسم ومراعاة نوع الطعام الجيد وما هو الغذاء السيئ له، ثم التعرف على المنتجات التى يجب التخلص منها، واستبعادها من النظام الغذائى اليومى لتجنب الغازات.

4- قلة البكتيريا النافعة بالأمعاء

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5- تناول الأكل بسرعة جدا

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6- مشاكل صحية خطيرة

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يجب أكل الأطعمة التى يكون لها تأثير إيجابى على البكتيريا النافعة التى توجد فى الأمعاء، مثل البريبايوتكس وعلى سبيل المثال، الفجل، الكراث، والبروبيوتيك والملفوف الحامض.إذا كنت تمضغ العلكة، وتأكل بسرعة كبيرة وتدخن فى هذه الحالة تجعل الهواء يدخل إلى الجهاز الهضمى، لذلك فإن تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً يحد من إنتاج الغاز الزائد.الانتفاخ والغازات الزائدة يمكن أن تشير إلى أنك قد تواجه مشاكل صحية خطيرة، مثل متلازمة القولون العصبى، أو مرض كرون والإسهال، وآلام المعدة، والبراز غير طبيعى أو فقدان الوزن غير قابل للتفسير، ومن ثم يجب استشارة أمراض الجهاز الهضمى.