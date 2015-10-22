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استشارى سكر بإسبانيا: الطبيب المصرى يعانى مع مريض السكر لعدم إدراكه طبيعة مرضه

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استشارى سكر بإسبانيا: الطبيب المصرى يعانى مع مريض السكر لعدم إدراكه طبيعة مرضه استشارى سكر بإسبانيا: الطبيب المصرى يعانى مع مريض السكر لعدم إدراكه طبيعة مرضه
قال الدكتور أنطونيو سيريلوا، رئيس قسم السكر والأوعية الدموية بمعهد idibapsببرشلونة بإسبانيا، إن الإصابة بمرض السكر تحدث نتيجة سببين؛ الأول بسبب عوامل تتعلق بالجينات؛ والثانى بسبب عوامل تتعلق بنمط الحياة الخاطئ والذى يشمل عدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائى غير الصحى.

أهم المشكلات التى يوجها الطبيب مع مريض السكر
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ويستكمل د. أنطونيو، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى مؤتمر الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم، أن الطبيب يواجه عادة صعوبة فى التعامل مع مرض السكرى خاصة فى البلدان العربية، ومنها نظرا لأن أغلبهم معتادون على اتباع أنماط حياتية غير صحية مثل نوعية الغذاء الذين يفضلون تناوله مثل الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وطرق طهيها والإفراط فى تناول المشروبات الغازية، مما يتسبب فى إصابتهم بالبدانة التى تعد أحد أهم العوامل الأساسية فى الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته.

وأضاف كما يواجه الطبيب مشكلة أخرى فى التعامل مع مريض السكر فى الوطن العربى، وذلك لصعوبة إقناعه بالطريقة المثلى للعلاج، ويتفاجأ الطبيب بأن بمقاومة المريض لطرق العلاج الصحيحة نظرا لأنه يخشى الحقن و"الشكشكة" مما يجعل طريقة التعامل مع مريض السكر تحتاج إلى أسلوب خاص وفقا لظروف إدراكه وفهمه لطبيعة مرضه.

وتابع د.أنطونيو قائلا: دائما ما نلاحظ أن مريض السكر بالوطن العربى يعانى من أكثر من مرض مع مرض السكر مثل البدانة والقلب والضغط مما يتطلب بأن يتناول مجموعة من أقراص الأدوية، وقد يقرر بعض منهم عدم تناولها.

العلاج المناسب لمريض السكرى لتقليل المضاعفات
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وأضاف د. أنطونيو: تعتبر أولى خطوات العلاج السليم لهؤلاء المرضى هو معرفة كيفية تعايشهم مع المرض، وما طبيعته لتجنبه التعرض لبعض المخاطر الصحية، ونقصد هنا مضاعفات ذلك من خلال عمل دورات تدريبية لتوعية هؤلاء المرضى بمرض السكر، وأنه فى حالة إهمال العلاج سوف يتعرض لبعض المشاكل الصحية.

ويستكمل د. أنطونيو أنه من الملاحظ مؤخرا زيادة نسب الإصابة بأمراض عديدة غير السكر مثل السرطان والقلب وأيضا السكر بسبب أن المريض العربى يتناول الطعام فى أى وقت كيفما يشاء دون الاهتمام بحجم الأضرار الصحية التى سوف يتعرض لها لاحقا.

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مصر 365

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