اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة 3 متهمين بقطع طريق ناهيا فى الجيزة

تستأنف، اليوم الخميس، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر محاكمة 3 متهمين، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائرى أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، وحيازة أسلحة نارية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم للشهود الذين لم يحضروا الجلسة السابقة، ما جعل القاضى يؤجلها لجلسة اليوم، بعد أن صمم الدفاع على سماع الشهود.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من: "عبد الرحمن محمد صلاح"، و"عمرو الحسينى"، و"محمود شحاتة"، بأنهم فى تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقاموا باستعراض القوة والعنف وترويع المجنى عليه "أحمد رفاعى" بقصد إلحاق الأذى المادى والمعنوى به.