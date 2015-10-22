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الأهلي 2016 ينطلق أمام الجيش في رحلة استعادة اللقب

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الأهلي 2016 ينطلق أمام الجيش في رحلة استعادة اللقب الأهلي 2016 ينطلق أمام الجيش في رحلة استعادة اللقب

يبدأ الأهلي يوم الخميس رحلته في استعادة لقب الدوري المصري الممتاز والذي فقده الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك بمواجهة مضيفه طلائع الجيش في الجولة الأولى من المسابقة.

الأهلي بطاقم فني جديد يقوده البرتغالي جوزيه بيسيرو سيكون على موعد مع الاختبار الأول له والذي يسعى بالتأكيد لتحقيق نتيجة مرضية للجماهير.

أيضا يسعى بيسيرو لأن يواصل مسيرة الرحلة الأولى الناجحة لمدربي الأهلي.. إذ لم يفشل أي مدرب للشياطين الحمر في تحقيق الفوز بأول مبارياته الرسمية منذ ولاية جوزيه الأولى عندما خسر من غزل السويس بهدفين نظيفين.

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الأهلي بدفعة معنوية إيجابية كبيرة يبدأ مسابقة الدوري بعد أن حقق لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كبرى للمارد الأحمر.

لكنه على الرغم من ذلك سيفقد 2 من أبرز عناصره المهمة هما رامي ربيعة وماليك إيفونا واللذان تعرضا للإصابة في مباراة السوبر الأخيرة.

بيسيرو استدعى لقائمته 20 لاعبا ليستبعد باسم علي وشريف حازم ومسعد عوض بعيدا عن الثنائي المصاب.

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الأهلي إضافة على ذلك سيحاول استدعاء التاريخ ليقف بجانبه عندما يحل ضيفا على فريق طارق يحيى الذي لم يسبق له الفوز على الأهلي بأي فريق قاده.

طارق يحيى لعب أمام الأهلي مع المقاصة والإسماعيلي ولم يتمكن في تحقيق الفوز في مباراة واحدة.

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