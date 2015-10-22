أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد سالم بعد هدفه الأول: أتمنى أن تكون انطلاقتي مع الزمالك

Google+ Print
محمد سالم بعد هدفه الأول: أتمنى أن تكون انطلاقتي مع الزمالك محمد سالم بعد هدفه الأول: أتمنى أن تكون انطلاقتي مع الزمالك

يتمنى محمد سالم مهاجم الزمالك المنضم من المقاولون العرب أن يواصل التسجيل مع الفريق في المباريات المقبلة بعد هدفه في شباك وادي دجلة بالجولة الأولى للدوري المصري.

وأحرز سالم الهدف الأول له بعد دقائق من دخوله بديلا بتحويل عرضية أحمد دويدار في المرمى.

وقال سالم لمراسل FilGoal.com عقب المباراة: "سعيد بأول أهدافي وأتمنى أن تكون انطلاقتي مع الفريق الأبيض".

وأضاف "الحمد لله عندما شاركت كنت في تركيزي ونفذت تعليمات الجهاز الفني وسجلت أول أهدافي مع الزمالك".

وتابع "أنا ألعب في أي مركز من مراكز الهجوم وتحت أمر جوزفالدو فيريرا المدير الفني في أي شيء يطلبه منّي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع