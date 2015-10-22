محمد سالم بعد هدفه الأول: أتمنى أن تكون انطلاقتي مع الزمالك

يتمنى محمد سالم مهاجم الزمالك المنضم من المقاولون العرب أن يواصل التسجيل مع الفريق في المباريات المقبلة بعد هدفه في شباك وادي دجلة بالجولة الأولى للدوري المصري.

وأحرز سالم الهدف الأول له بعد دقائق من دخوله بديلا بتحويل عرضية أحمد دويدار في المرمى.

وقال سالم لمراسل FilGoal.com عقب المباراة: "سعيد بأول أهدافي وأتمنى أن تكون انطلاقتي مع الفريق الأبيض".

وأضاف "الحمد لله عندما شاركت كنت في تركيزي ونفذت تعليمات الجهاز الفني وسجلت أول أهدافي مع الزمالك".

وتابع "أنا ألعب في أي مركز من مراكز الهجوم وتحت أمر جوزفالدو فيريرا المدير الفني في أي شيء يطلبه منّي".