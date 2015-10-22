أرقام في الجول - 5 علامات حققها الزمالك لأول مرة بالفوز على دجلة

انطلق قطار الزمالك في رحلة الدفاع عن لقبه بمسابقة الدوري المصري لموسم 2015-2016 بالفوز بهدفين نظيفين على حساب وادي دجلة.. ومعها حقق خمسة علامات لأول مرة.

الزمالك فاز بهدفين سجلهما محمود كهربا ومحمد سالم ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط بالدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام تحققت في المباراة الأولى للزمالك هذا الموسم:

1) جوزفالدو فيريرا

بات البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك أكثر المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق الأبيض في آخر 10 سنوات يحقق الفوز في مباريات بشباك نظيفة في مختلف البطولات.

ورفع فيريرا رصيده للفوز رقم 16 بشباك نظيفة في كل البطولات بعد إسقاط دجلة بهدفين نظيفين.

وبشكل عام يتفوق فقط العميد حسام حسن على فيريرا في عدد مرات الفوز بشباك نظيفة بواقع 19 مباراة لكن التوأم قاد الزمالك فترة أطول بدأت في نوفمبر 2009 وحتى يوليو 2011.

وأمام فيريرا فرصة في الموسم الحالي - إن استمر- أن يحافظ على هذا الرقم.

2) سالم

سجل محمد سالم أول أهدافه بقميص الزمالك منذ انضمامه من المقاولون العرب في الصيف الماضي.

وظهر سالم في أربع مباريت بالقميص الأبيض منذ انضمامه حتى الآن أمام الصفاقسي ثم ليوبار في كأس الكونفدرالية والاتحاد في كأس مصر.

3) دويدار

وتزامنا مع هدف سالم الأول، فقد جاء بصناعة أحمد دويدار الذي يصنع بقميص الزمالك أيضا لأول مرة.

انطلق دويدار من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية بعد مراوغة ستانلي مهاجم وادي دجلة اقتنصها سالم.

وشارك دويدار مع الزمالك في 25 مباراة بواقع 16 في الدوري وواحدة في الكأس ومباراة بالسوبر وسبع مشاركات إفريقية.

4) إسقاط دجلة

موسم كامل مر.. ولم يفز الزمالك على وادي دجلة خلال 90 دقيقة. أربع مباريات لُعبت انتهت واحدة بالتعادل 2-2 وثلاثة بالتعادل السلبي منهم واحدة فاز فيها الفريق الأبيض بركلات الترجيح في كأس مصر.

أخر فوز للزمالك على دجلة كان بتاريخ 9 أبريل 2014 بنتيجة 3-2.

5) كهربا

كهربا الذي لعب مع الزمالك 11 مباراة سجل هدفه السادس حتى الآن وهو الأعلى معدل تهديفي بين زملائه. ونجح في إحراز أول أهدافه في الدوري بالقميص الأبيض في أول مشاركة له.

وانضم كهربا من إنبي ومنذ وصوله ويعتمد عليه جوزفالدو فيريرا بشكل أساسي.