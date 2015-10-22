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عروض جوية احتفالاً بالمعلم في يومه العالمي بالرياض

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عروض جوية احتفالاً بالمعلم في يومه العالمي بالرياض عروض جوية احتفالاً بالمعلم في يومه العالمي بالرياض
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الطائرات الشراعية تحمل عبارات تقديرا للمعلم

الرياض - منصور الحسين

    احتفلت إدارة التعليم بمنطقة الرياض باليوم العالمي للمعلم بشكل مميز ويتمثل في إقامة فعاليات عروض الطيران الشراعي بحضور رئيس النشاط الكشفي بتعليم الرياض الأستاذ محمد بن عبدالله المحمود وطلبة كشافة الرياض وعدد من المعلمين وطلاب مدارس المنطقة بمزرعة الشيخ صالح العقيل بمتنزه الخرَّارة البري جنوب المزاحمية . حيث شاركت أربع طائرات شراعية في التحليق في الهواء بإشراف مدرب الطيران الشراعي الكابتن منصور بن ناصر العاطفي وقامت بعروض جوية حاملة شعارات معبرة عن هذا المناسبة تذكيرًا بدور المعلم وتقديرًا لمكانته وفضله وترسيخًا لقيمته التربوية والتعليمية لدى الطلاب . وحظيت هذه الفعالية بإعجاب وتقدير الحضور من المعلمين والطلاب لكسرها نمطية الاحتفال بالمناسبة في أجواء طبيعية ممتعة.

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