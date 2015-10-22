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الأحساء تستهلك 142 مليون متر مكعب من المياه خلال عام

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الأحساء تستهلك 142 مليون متر مكعب من المياه خلال عام الأحساء تستهلك 142 مليون متر مكعب من المياه خلال عام
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م. عبدالله الدولة

الأحساء - سالم السبيعي

    طالب م. عبدالله بن يوسف الدولة مدير إدارة فرع المياه في محافظة الأحساء، الأهالي بضرورة ترشيد استخدام المياه، مشيراً إلى أن استهلاك المحافظة من المياه بلغ 142.300.951 مترا مكعبا خلال عام 1436ه، قادمة من المصادر الرئيسية حقل ويسه والمؤسسة العامة للتحلية في الخبر. وبيّن الدولة، أهمية ترشيد المياه وذلك بتركيب خزانات أرضية وأدوات الترشيد للمحافظة عليها وترشيد استهلاك المياه هو مطلب ديني ووطني على كل مواطن حيث تعتبر المياه ثروة وطنية لا تقدر بثمن. وحث في حالة وجود أي ملاحظات تخص مرافق المياه المبادرة بالاتصال على طوارئ المياه رقم 939 الذي يتلقى بلاغات المستفيدين على مدار الساعة.

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