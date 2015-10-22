فيصل بن مشعل يستقبل مدير المعهد العلمي ببريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس في الإمارة في بريدة، عبدالرحمن الشدوخي مدير المعهد العلمي في بريدة يرافقه عدد من الطلاب وأعضاء النشاط بالمعهد الذين قدموا للسلام على أمير المنطقة، وعرض ما تم تفعيله من فعاليات بمناسبة اليوم الوطني ال ٨٥ للمملكة.

ورحب أمير المنطقة بمدير المعهد والطلبة مقدراً مشاعرهم الوطنية غير المستغربة عليهم، مشيداً بجهودهم المميزة في هذه التظاهرة الوطنية الغالية علينا جميعاً سائلاً الله لهم التوفيق المستمر، وان يديم على مملكتنا ما تنعم به من أمن وأمان واستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله وأبقاهم ذخرا للأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، رفع الشدوخي شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يلقاه أبناؤه الطلاب في منطقة القصيم من اهتمام ومتابعة ودعم دائم.