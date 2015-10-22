«صحة جدة» تطلق مركزاً لخدمات العملاء

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك عسيري مركزا لخدمات العملاء وبحضور مديري الإدارات المعنية بخدمة الجمهور والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وقد اجتمع د. عسيري بعد التدشين بمديري الإدارات المتصلة اتصالا مباشرا بالجمهور، وذلك بمقر مديرية صحة جدة.

واستهل الاجتماع الذي يأتي في إطار تفعيل وتجهيز صالة مركز خدمات العملاء الراغبين في الاستفادة من الخدمات الصحية بالمديرية في استقبال العملاء، وشدد على ضرورة تزويده بالموظفين ذوي الكفاءة العالية والخبرة في التعامل مع الجمهور كي يكون هناك تسهيل على العملاء المستفيدين من خدمات المركز وسهولة حصولهم على المعلومة في أسرع وقت.

وأشار مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى أن المركز يعد الأول من نوعة على مستوى المملكة وسابقة تسجل لصحة جدة حيث سيسهم بإذن الله في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء، مبيناً أن المركز يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تقوم بها صحة جدة لتحسين الآداء وتقديم الخدمة المميزة التي يتطلع إليها المواطن، كما حث د. مبارك مديري الإدارات خلال الاجتماع بتضافر الجهود للنهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة.

ثم بعد ذلك تحدث مدير إدارة مركز خدمات المستفيدين باسم بن خليل الأحمدي عن أهداف المركز حيث أوضح أن المركز يسعى لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وفق اللوائح والأنظمة.

وأضاف أن المركز سيقدم خدماته لجميع المستفيدين من موظفين ومراجعين دون تكبدهم لعناء التنقل بين أقسام المديرية، وإنهاء معاملاتهم وفق جدول زمني دقيق.

وبين باسم أن المركز تم تجهيزه بعدد متكامل من الكوادر المتخصصة وكذلك الاستعانة بالخبرات والآراء بما يسهم في تجويد وتحسين أداء المركز، إلى جانب تقسيم المركز إلى ثلاثة أقسام: قسم لكبار السن وقسم للرجال وقسم للنساء، مثمناً دعم ومتابعة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مبارك عسيري وتوفير جميع ما يحتاجه المركز.