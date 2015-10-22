«بنيان» منحت 263 أسرة محتاجة منازل خاصة خلال أربع سنوات

زارت حرم سمو أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، مؤخراً، جمعية بنيان الخيرية في مقرها بالرياض، حيث كان في استقبالها رئيسة مجلس الإدارة ندى بنت عبدالله البواردي وعضوات مجلس الإدارة.

وافتتحت سموها الاجتماع بتوجيهات قيمة لعضوات الجمعية والحضور، ثم استمع الجميع إلى عرض لبعض المشكلات التي تواجه أسر الجمعية والبحث لها عن حلول بحضور الوكيل المساعد لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة وفاء التويجري ومستشارة الجمعية الدكتورة منيرة العلولا، وفي ختام الاجتماع قدمت ندى البواردي شكرها لسمو الأميرة لحضورها ومشاركتها الجمعية في مساعدة الأسر المحتاجة.

وأوضحت البواردي أن الجمعية وخلال عمرها القصير على مدى أربع سنوات استطاعت أن تمنح 263 أسرة محتاجة منازل خاصة بها كما تمكنت من إسكان 220 أسرة في أوقاف الجمعية.

وأضافت أنه من خلال برنامج القرض الحسن فقد أقرضت الجمعية 150 أسرة محتاجة مبالغ بين ثمانية وعشرة آلاف ريال.

وأشارت البواردي إلى أن برنامج التدريب في الجمعية تمكن من تخريج 224 فتاة وشاباً، فيما تمت مساعدة 132 فرداً على إكمال تعليمهم في المدارس والمعاهد والجامعات.

وحول برنامج التوظيف قالت إن الجمعية أتمت توظيف 860 شاباً وفتاة بالاتفاق مع 70 جهة توظيف، أما على الصعيد التوعوي فأشارت إلى أن الجمعية نفذت 205 برامج توعوية لأسر الجمعية.

يذكر أن "جمعية بنيان الخيرية" تأسست عام 1432ه ثم انضمت تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهدفها الأساسي تحويل الأسر الفقيرة من متلقية إلى منتجة لتستقل بذاتها، كما تهدف إلى رفع المستوى المعيشي ومستوى الوعي والطموح لدى الأسر الفقيرة، والمساهمة في تفعيل الدور التنموي للأسرة، وإنشاء مراكز تدريب واستشارات أسرية وأيضاً التعاون مع الجمعيات الخيرية الأخرى.