جامعة جازان تطلق جائزتها لأفضل محتوى إلكتروني

أعلنت وكالة الجودة والتطوير الأكاديمي بجامعة جازان عن إطلاق جائزتها لأفضل موقع للمحتوى الإلكتروني في الجامعة لعامها الثاني بهدف تحفيز وتشجيع نشر المحتوى الإلكتروني للتعريف بالجامعة وإداراتها وبرامجها وأنشطتها وخدماتها المختلفة.

وأوضح وكيل الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي د. علي بن أحمد الكاملي أن الجائزة تتكون من فرعين خصص الأول للكليات والعمادات والمراكز الأخرى والفرع الثاني خصص لأفضل موقع للإدارات بالجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم المنسقين المتميزين في إدارة مواقع الجامعة. وأكد الكاملي أن وكالة الجامعة تسعى من خلال هذه الجائزة لإبراز ما تضمه إدارات وكليات الجامعة من مواهب في إنشاء المواقع الإلكترونية إلى جانب تفعيل نشر المحتوى الإلكتروني لأهميته الكبيرة في التعريف بالجامعة ولدوره في تسهيل عمليات التواصل بين إدارات الجامعة على المستوى الداخلي وبينها وبين المجتمع على المستوى الخارجي.

وحث الكاملي منسقي المواقع الإلكترونية على إنجاز المحتوى الإلكتروني والتنافس على نيل هذه الجائزة التي يتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا على الفوز بها والتي سيعلن عن الفائزين بها نهاية الفصل الدراسي الأول.