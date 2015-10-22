متنزهات وحدائق أمانة الرياض تستقطب زوار جيتكس دبي

استحوذت متنزهات وحدائق العاصمة الرياض على اهتمامات عدد كبير من زوار معرض جيتكس دبي 2015، حيث استقطب جناح أمانة منطقة الرياض المشارك في جيتكس المئات من الزائرين والذين أبدوا إعجابهم بما يتم عرضه في الجناح وفق إمكانيات عالية في متنزهات وحدائق مدينة الرياض.

وعززت الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض حضورها في جيتكس من خلال استعراض إلكتروني لعدد من المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والبرحات في العاصمة لاستقبال جميع زوار من مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مركز الرعيل الأول.

كما عرض جناح أمانة الرياض جهود الأمانة واهتماماتها بذوي الاحتياجات الخاصة وما توفره لهم من كافة التسهيلات للاستمتاع بحقهم في المتنزهات والحدائق.

وقدمت أمانة الرياض في جيتكس عرضاً مصوراً لعدد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأمانة على مدار العام ضمن حزمة من الفعاليات الهادفة إلى الترفيه والتثقيف والتعليم وفي مقدتها مهرجان الزهور ومهرجان الأسر المنتجة وتقدم على مدار إضافة إلى عرض للأعمال المسرحية والفعاليات المتنوعة.