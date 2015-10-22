تمديد فترة جائزة التعاون للبيئة والحياة الفطرية إلى مطلع نوفمبر

أعلن مجلس جائزة التعاون للبيئة والحياة الفطرية عن تمديد فترة التقديم لجميع أقسام الجائزة الى الأول من نوفمبر 2015م على أن ترسل الأسماء الى الأمانة العامة في موعد أقصاه الثامن من نوفمبر 2015م، وتحمل الجائزة مسمى جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس، إبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية.

في حين ستشمل الجائزة خمسة أقسام، هي جائزة أفضل بحث في مجال البيئة، وجائزة الإعلام البيئي، وجائزة التوعية البيئية، وجائزة شخصية البيئة والجائزة الخامسة ستخصص لأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية، فيما سيكون لكل من أقسام الجائزة السابقة الذكر شروط خاصة بها مرفقة باللائحة.

وحدد لأفضل البحوث مبلغ 50 ألف ريال ودرع مجلس التعاون لأفضل الاعمال البيئية وشهادة تقديرية، و50 ألف وشهادة تقديرية للإعلام البيئي، فيما سيمنح درع مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية وشهادة تقديرية للتوعية البيئية وشخصية البيئة وأفضل مؤسسة صناعية.

وحددت لجنة الجائزة عادل محمد البستكي أمين سر الجائزة للتواصل وإرسال المعلومات على العناوين: ص . ب: 7153 الرياض 11462 - المملكة العربية السعودية ت: 4829617 - فاكس 4829617 abastaki@gcc-sg.org موقع الامانة العامة على شبكة الانترنت www.gcc-sg.org.