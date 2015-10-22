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أمطار رعدية على تبوك تتسبب في حدوث ماسات كهربائية

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أمطار رعدية على تبوك تتسبب في حدوث ماسات كهربائية أمطار رعدية على تبوك تتسبب في حدوث ماسات كهربائية

    شهدت منطقة تبوك فجر أمس الأربعاء هطول أمطار رعدية متوسطة والتي من المتوقع أن تصل للغزيرة خلال الساعات المقبلة على المناطق الساحلية. وشملت الأمطار مدينة تبوك وطريق البديعة والحرة والديسة وكذلك محافظة تيماء ومركز القليبة والمعظم.

وقال العقيد ممدوح العنزي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة إن مدينة تبوك وضواحيها شهدت ومنذ فجر يوم الأمس أمطاراً متوسطة، مضيفاً أنه تم عقد اللجنة الفورية للدفاع المدني وتنفيذ خطة الأمطار والسيول بمشاركة الجهات المعنية.

وأوضح أن مركز التحكم والتوجيه تبلغ عن عدة ماسات كهربائية بسيطة تمت معالجتها من قبل شركة الكهرباء في حينه. ودعاء العقيد العنزي المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

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