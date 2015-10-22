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«محلية انتخابات الجوف» تطلق حملة تثقيفية للناخبين

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«محلية انتخابات الجوف» تطلق حملة تثقيفية للناخبين «محلية انتخابات الجوف» تطلق حملة تثقيفية للناخبين

    وجَّه أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الجوف م. عجب بن عبد الله القحطاني، بتنفيذ حملة شاملة تثقيفية، بهدف تعريف الناخبين بكيفية اختيار المرشح المناسب وتكثيف الحملة ليوم الاقتراع.

وكشف رئيس اللجنة الإعلامية والفريق الإعلامي عبدالعزيز المشيطي، أن أمين منطقة الجوف م. عجب القحطاني وجّه بتنفيذ حملة شاملة لكيفية اختيار المرشح وكذلك نشر ثقافة الانتخاب وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات البلدية، وأهمية المشاركة في يوم "الاقتراع".

مضيفاً أن اللجنة الإعلامية وضعت منذ وقت مبكر خطة إعلامية وحملة إعلانية توعوية متكاملة تنفذ بطريقة تصاعدية لتتواكب مع مراحل الانتخابات المختلفة، حيث تم استخدام أساليب متنوعة ووسائل متعددة في إيصال الرسالة الانتخابية للمواطنين وحثهم في الوقت ذاته على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه سوف يتم وضع الترتيب لإطلاق الحملة قريباً، يتخللها اجتماعات مع المنسقين في البلديات وعرض الأفكار للتغطيات الإعلامية ليوم الاقتراع، مؤكدا أن توجيهات أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الجوف م. عجب القحطاني تنبع من الحرص على مشاركة المواطنين لإنجاح الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة.

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