د. الظافري حاثاً المعلمين: اغرسوا التحصين الذاتي في طلابنا

دعا د. عبدالله الظافري مدير التعليم في مكتب شرق الرياض المعلمين إلى الاهتمام بالطلاب، وغرس الحصانة الذاتية التي تشعرهم بحب القيادة والوطن.

وقال خلال حفل لمكتب التعليم بشرق الرياض بمناسبة اليوم الوطني: "رجال الأمن قدموا أعمالا عظيمة متسمة بالشجاعة والتضحية، لننعم بالاستقرار، فعلينا في جميع المؤسسات الحكومية أن ندعم ونحفز الرجال الذين يحرسون الثغور من أجل أمن وأمان بلادنا الغالي".

وتخلل الحفل الذي نظم في مجمع الأمير نايف بن عبدالعزيز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض، عدد من الفقرات والأوبريتات الإنشادية واللوحات الفنية والقصائد، قدمها عدد من الطلاب.

حضر الحفل قائد مدينة تدريب الأمن العام بالرياض العقيد سامي بن عمر الفاضل، ومساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون المدرسية سعيد الزهراني، وسالم بن رمضان منسق المكتب وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس ورجال الأمن.

وكرم د. عبد الله الظافري والعقيد سامي الفاضل المشاركين بالحفل من معلمين ورجال أمن.