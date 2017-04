Kim Kardashian تحتفل بعيدها وهديتها بـ 5 مليون دولار

إحتفلت النجمة Kim Kardashian بعيد ميلادها الـ35، مع زوجها مغني الراب، Kanye West، حيث ذهب الزوجان معا لتناول عشاء رومانسي في أحد أشهر مطاعم هوليوود، حسب ما ذكره موقع الديلي ميل.

ورغم اصطحابهما للحرس الخاص، إلا أن عدسات مصوّري الباباراتزي استطاعت إلتقاط بعض الصور للزوجين قبل دخولها الى المطعم، وهي الصور التي تظهر فيها كيم كارداشيان بفستان أسود طويل أوضح حجم بطنها، خصوصاً أنها في أشهر الحمل الأخيرة.

واستقبلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية التهاني من جمهورها على تويتر وفيسبوك.

وأهدى Kanye West زوجته حماّلة صدر مرصّعة بالماس في عيد ميلادها، وهي الهدية التي بلغت قيمتها 5 مليون دولار.

وخلال تلقيها مجموعة أسئلة عبر تويتر، قالت نجمة برنامج Keeping Up With the Kardashians إن أمنيتها لعيدها الـ 35 هي إنجاب طفل ومشاهدة نفسها نحيلة.

أما عن صحة خبر إنزعاجها من الحمل فأجابت :

سأكون واقعية، بالنسبة اليّ فإن الحمل هو أسوأ تجربة في حياتي. أنا لا استمتع بلحظة واحدة منه ولا أفهم لماذا يستمتع الناس به.

