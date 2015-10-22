أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منى زكي بطلة رواية لنجيب محفوظ وهذا هو اسم شريكها المحتمل

Google+ Print
منى زكي بطلة رواية لنجيب محفوظ وهذا هو اسم شريكها المحتمل منى زكي بطلة رواية لنجيب محفوظ وهذا هو اسم شريكها المحتمل

الخميس 22-10-2015 00:06

بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما التلفزيونية، منذ أن قدمت مسلسلها "آسيا"، قرّرت الفنانة منى زكي أن تعود من جديد لبيتها الأول، خاصة وأن بدايتها كانت من خلال مسلسل"العائلة".

فقد وافقت منى على المشاركة في مسلسل"أفراح القبة" الذي قام بتأليفه محمد أمين راضي فيما سيقوم بإخراجه محمد ياسين، في أول تعاون لمنى معه على النطاق التلفزيوني، وإن كانت قد سبق وشاركته سينمائياً في فيلم "دم الغزال"،والمسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل نجيب محفوظ.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على البطل الذي سيشارك منى العمل وإن كانت هناك مؤشرات تشير إلى ترشيح إياد نصار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي