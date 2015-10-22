منى زكي بطلة رواية لنجيب محفوظ وهذا هو اسم شريكها المحتمل

بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما التلفزيونية، منذ أن قدمت مسلسلها "آسيا"، قرّرت الفنانة منى زكي أن تعود من جديد لبيتها الأول، خاصة وأن بدايتها كانت من خلال مسلسل"العائلة".

فقد وافقت منى على المشاركة في مسلسل"أفراح القبة" الذي قام بتأليفه محمد أمين راضي فيما سيقوم بإخراجه محمد ياسين، في أول تعاون لمنى معه على النطاق التلفزيوني، وإن كانت قد سبق وشاركته سينمائياً في فيلم "دم الغزال"،والمسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل نجيب محفوظ.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على البطل الذي سيشارك منى العمل وإن كانت هناك مؤشرات تشير إلى ترشيح إياد نصار.