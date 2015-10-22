"تورا بورا" أفضل مسلسل درامي خليجي في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

جاء فوز المسلسل الكويتي الخليجي "تورا بورا" بلقب أفضل مسلسل درامي خليجي في استفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" الأوسع عربياً لرمضان 2015 إلى جانب مسلسليّ "أمنا رويحة الجنة" و"ذاكرة من ورق"، الفائزين معه في الفئة الدرامية ذاتها بمثابة شهادة تقدير جماهيرية وإعلامية لجرأته في مواجهة الإرهاب فنياً ودرامياً بنص درامي ناضج: فكرة وتأليف مخرجه وليد العوضي، وسيناريو وحوار الكاتب التلفزيوني الشهير رياض سيف والكاتبة خلود النجار، وبطولة: سعد الفرج،جاسم النبهان،نور،مرام،منى شداد،خالد أمين ونخبة نجوم الكويت والخليج العربي.

ويناقش بجرأة فريدة من نوعها في دراما خليجية خطورة تأثر شباب الخليج والعرب بأفكار التنظيمات الإرهابية التضليلية المتسترة برداء الدين والإسلام لخداع الشباب وجرّهم للإنضمام إليها، بهدف استغلالهم في عمليات إرهابية ضد أوطانهم والدول الإسلامية الآمنة.

واستغراق العمل فترة طويلة في التحضير والتصوير إلى ما يقارب سنوات أخّر عرضه. ورغم عدم عرضه في قنوات كثيرة، إلا أنه استطاع رغم المنافسة الساخنة في موسم رمضان الدرامي لفت أنظار النقاد والمشاهدين إليه لكونه أول عمل يدور كله حول الإرهاب، وحول معاناة أسرة كويتية من انضمام إبنها إلى جماعة إرهابية، ولحاق والده وأمه به محاولين إعادته إلى رشده وصوابه ووطنه الأول والحقيقي.

وكان بحق أول مسلسل خليجي يطلق إشارة تحذيرية للعائلات العربية حتى تحيط أبنائها وبناتها برعاية فكرية ودينية أكبر لحمايتهم من الوقوع فريسة أفكار إرهابية تحاول التغرير بأبنائهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

ورغم وقوع العمل في بعض الحلقات بحوارات طويلة ومملة ومباشرة غير ذكية درامياً، إلا أنه يحسب له جديته ومحاولته تضمين العمل رسالة توعوية نبيلة في عمل درامي علّه يوقظ وعي الآباء والأمهات النائم في سبات عميق تجاه فكر وميول وتغيرات أبنائهم بغفلة عنهم التي توقعهم في فخ هذه الجماعات الإرهابية.

مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" ييتوجهان بالتهنئة للقيّمين على مسلسل "تورا بورا" وت.تمنى له دوام النجاح في أعمال لاحقة.