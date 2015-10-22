بان كى مون "غير متفائل" بعد مباحثاته مع الفلسطينيين و الاسرائيليين

قال دبلوماسيون الأربعاء ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ابلغ مجلس الأمن الدولى أمس انه "غير متفائل" بعد مباحثاته مع المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وراى بان الذى تحدث إلى مجلس الامن من العاصمة الأردنية عمان ان الهوة تتسع بين الطرفين وانه يتعين الاسراع فى التحرك لتفادى المزيد من التصعيد حيث يخشى من اندلاع انتفاضة جديدة.

ومن ناحيته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكروفت "لقد صعقنا من اللهجة المتشائمة التى استعملها" بان كى مون.

وأضاف ان بان اعتبر انه "يوجد هوة كبيرة بينهم الفلسطينيون و الاسرائيليون ان على المدى القصير اى طريقة تخفيف التوتر، وان على المدى الطويل اى طريقة العودة إلى عملية سياسية حقيقية تؤدى إلى قيام دولتين" اسرائيل ودولة فلسطينية تتعايشان بطريقة سلمية.

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