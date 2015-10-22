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بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل بالسوق التجارى بالقنطرة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية على حريق شب فى أحد المحلات التجارية بالسوق التجارى بالقنطرة غرب.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد سلطان مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بتلقيه بلاغ بانبعاث الدخان من أحد المحلات التجارية المغلقة بالسوق التجارى بالقنطرة غرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج دخان وألسنة لهب من داخل المحل.

تدخلت قوات التدخل السريع والأهالى وقاموا بكسر باب المحل والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحلات الأخرى الموجودة بالسوق والمجاورة للمحل الذى شب فيه الحريق.

ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران فى البضاعة الموجودة بالمحل، خاصة أن معظم هذه البضاعة مصنوعة من خامات سريعة الاشتعال.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365