الوزراء: نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى من الانتخابات تقارب العالمية

أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة تصويت الناخبين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 27%.

وهو ما يقترب من متوسط نسب المشاركة فى الانتخابات التشريعية العالمية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون هناك مشاركة أكبر فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

أضاف حسام القاويش، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البرلمان" مع الإعلامى نصر القفاص، على شاشة أون تى فى، أنه سيتم تكثيف الحملة الإعلامية للتعريف بالنظام الانتخابى، مشيرًا إلى أن التعريف بالنظام الانتخابى سيعمل على التقليل من نسبة الأصوات الباطلة وتوعية الناخبين بأهمية المشاركة.