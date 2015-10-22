أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زعزوع يلتقى وفدا فرنسيا بمعبد أبوسمبل لدعم السياحة..ولقاء خلال أيام مع مورجان فريمان

Google+ Print
زعزوع يلتقى وفدا فرنسيا بمعبد أبوسمبل لدعم السياحة..ولقاء خلال أيام مع مورجان فريمان زعزوع يلتقى وفدا فرنسيا بمعبد أبوسمبل لدعم السياحة..ولقاء خلال أيام مع مورجان فريمان
نظمت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة احتفالية رائعة بمعبد أبوسمبل لوفد من كبار الشخصيات بالمجتمع الفرنسى من برلمانيين ومنظمى رحلات وإعلاميين بهدف دعم منتج السياحة الثقافية، خاصة فى جنوب ، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار والرى ومحافظ أسوان ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من رؤساء الغرف وممثلى القطاع السياحى الخاص ومديرة المكتب السياحى المصرى بفرنسا.

ودعا زعزوع خلال كلمته الفرنسيين لزيارة مصر كسابق عهدهم، مؤكداً أن مصر آمنة وهناك من التدابير الأمنية ما يكفل أمن وأمان المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أهمية السياحة الفرنسية بالنسبة لمصر، مشدداً أنها ترتبط بمنتج السياحة الثقافية الأكثر تأثراً فى السنوات الأخيرة والأكثر ارتباطنا بأهالينا فى صعيد مصر.

وأضاف زعزوع أن تواجد هذا الجمع الكبير فى أبوسمبل من شأنه نقل صورة إيجابية عن حقيقة مجريات الامور فى مصر وتحسين الصورة الذهنية.

يذكر أن تواجد الوفد الفرنسى فى أبوسمبل يأتى ضمن الرحلة التعريفية التى ينظمها المكتب السياحى المصرى بفرنسا فى الفترة من 20 حتى 24 من أكتوبر الجارى فى مدينتى الأقصر وأسوان، التى يشارك خلالها الوفد فى احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى.

وفى سياق منفصل، من المنتظر أن يلتقى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة بالفنان الأمريكى ونجم هوليوود مورجان فريمان بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من تواجد المشاهير فى الدعاية والترويج السياحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017