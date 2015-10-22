زعزوع يلتقى وفدا فرنسيا بمعبد أبوسمبل لدعم السياحة..ولقاء خلال أيام مع مورجان فريمان

نظمت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة احتفالية رائعة بمعبد أبوسمبل لوفد من كبار الشخصيات بالمجتمع الفرنسى من برلمانيين ومنظمى رحلات وإعلاميين بهدف دعم منتج السياحة الثقافية، خاصة فى جنوب مصر ، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار والرى ومحافظ أسوان ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من رؤساء الغرف وممثلى القطاع السياحى الخاص ومديرة المكتب السياحى المصرى بفرنسا.

ودعا زعزوع خلال كلمته الفرنسيين لزيارة مصر كسابق عهدهم، مؤكداً أن مصر آمنة وهناك من التدابير الأمنية ما يكفل أمن وأمان المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أهمية السياحة الفرنسية بالنسبة لمصر، مشدداً أنها ترتبط بمنتج السياحة الثقافية الأكثر تأثراً فى السنوات الأخيرة والأكثر ارتباطنا بأهالينا فى صعيد مصر.

وأضاف زعزوع أن تواجد هذا الجمع الكبير فى أبوسمبل من شأنه نقل صورة إيجابية عن حقيقة مجريات الامور فى مصر وتحسين الصورة الذهنية.

يذكر أن تواجد الوفد الفرنسى فى أبوسمبل يأتى ضمن الرحلة التعريفية التى ينظمها المكتب السياحى المصرى بفرنسا فى الفترة من 20 حتى 24 من أكتوبر الجارى فى مدينتى الأقصر وأسوان، التى يشارك خلالها الوفد فى احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى.

وفى سياق منفصل، من المنتظر أن يلتقى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة بالفنان الأمريكى ونجم هوليوود مورجان فريمان بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من تواجد المشاهير فى الدعاية والترويج السياحى.