مرتضى منصور: "على الطلاق من بيتى ما دعيت الناخبين للتصويت لابنى"

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه ظلم فى واقعة اتهامه بالتعدى على أحد ضباط القوات المسلحة السابقين خلال المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، لافتاً إلى أن التقرير الطبى صدر بتاريخ 19 أكتوبر على الرغم من أن ادعائه فى المحضر أنها وقعت ظهر يوم 18 أكتوبر، وتابع: "الدكتور هيتحاسب.. وأقسم بالله أنا لو ضربته هقول إنى ضربته إيه المشكلة واحد غلط فيا وضربته".

وأضاف "منصور"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الواقعة لا يوجد شاهد واحد عليها، وتابع: "عليا الطلاق من بيتى أنا ما كنتش بدعو الناخبين للتصويت لابنى، ولا أعملها حتى لو كان مرشح لرئاسة الجمهورية".

- مرتضى منصور لـ"وائل الإبراشى": "أنت بتعمل زوابع وبتولع البلد كلها"

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