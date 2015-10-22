بالصور.. أنصار المرشحين بالوادى الجديد يزيلون لافتات الدعاية من الشوارع

قام أنصار عدد من المرشحين بدائرة الخارجة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، بإزالة لافتات مرشحيهم من الشوارع الرئيسية والأماكن البارزة فور إعلان نتائج فرز الأصوات، حيث قام المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ فى الجولة الأولى للانتخابات برفع وإزالة عدد كبير من اللافتات الخاصة بهم من الشوارع على نفقتهم الخاصة، دون انتظار رئاسة مجلس المدينة.

وخصص المرشحون سيارات لنقل مخلفات الدعاية الانتخابية بعد حسم أحد مقاعد الدائرة لصالح مرشح حزب مستقبل وطن، وإجراء الإعادة بين مرشح حزب المصريين الأحرار داوود سليمان، والمرشح المستقل أحمد العاطى.



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