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فيريرا يتحدث عن شريف علاء وجمعة.. ' كرة القدم ليست سهلة '

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فيريرا يتحدث عن شريف علاء وجمعة.. ' كرة القدم ليست سهلة ' فيريرا يتحدث عن شريف علاء وجمعة.. ' كرة القدم ليست سهلة '

أوضح جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أسباب عدم الاعتماد على شريف علاء ومحمد عادل جمعة فور التعاقد معهما.

ودفع فيريرا بشريف علاء أمام وادي دجلة أساسيا وحتى نهاية المباراة التي فاز فيها في افتتاحية الدوري بنتيجة 2-0.

والتالي ما قاله فيريرا في المؤتمر الصحفي حول تأخر الاستعانة بالثنائي المنضم حديثا من المقاولون العرب والمصري في مركز الظهير الأيسر.

"الزمالك تعاقد في الموسم الماضي مع 18 لاعبا جديدا.. كان المستوى يرتفع أحيانا ويهبط أحيانا. وهذا صعب للغاية. الآن الفريق أصبح بطلا وعليه أن يكون الأداء ثابتا".

"عندما تتعاقد مع لاعبين من أندية أقل لمستوى أعلى.. من خبرتي أنهم في حاجة لوقت كثير للعب في هذا المستوى، كرة القدم ليست سهلة بأن تدفع بهما مباشرة".

"لابد أن يندمج اللاعب مع أسلوب الفريق أولا قبل أن يشارك أساسيا. وكل اللاعبين الذين ينضمون من أندية أقل لمستوى أعلى تحتاج هذا".

"بالنسبة لشريف علاء وعادل جمعة كلاهما لم يكن لديه نفس الأسلوب في الفرق التي كانا يلعبان فيها. ولهذا تأخر دخولهما في التشكيل الأساسي".

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