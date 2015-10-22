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بالصور.. مياه الصرف تغرق شوارع شبرا الخيمة والمسئولون خارج نطاق الخدمة

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تشهد منطقة شبرا الخيمة كارثة صحية وإنسانية، حيث ملأت مياه الصرف الصحى منطقة قهوة شرف والشوارع المجاورة لها، وصلت لحد دخول المياه للمنازل والشقق بالدور الأرضى.

ووجه عدد من الأهالى بالمنطقة استغاثة عاجلة للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية يطالبون فيها بسرعة "شفط" مياه الصرف الصحى بالمنطقة، بعد الكسر الذى تعرضت له ماسورة الصرف الصحى المتواجدة أمام منطقة قهوة شرف منذ يومين، حيث امتلأت الشوارع بمياه الصرف الصحى، ما تسبب فى عدم تمكن الأهالى من الذهاب للعمل وتغيب الطلاب عن المدارس بسبب محاصرة المياه للمنازل.

ومن جانبه، أكد عصام محمود أحد سكان المنطقة، انهم تقدموا بعدة شكاوى للحى وشركة المياه قبل يومين ولكن دون استجابة من جانب المسئولين، مضيفا انه لم يتمكن من الذهاب لعمله بسبب محاصرة مياه الصرف الصحى للمنزل.

وقالت الحاجة أم إبراهيم، إن "معظم فرش البيت باظ بسبب دخول مياه الصرف الشقة، وتسبب فى اتلاف السجاد والفرش، احنا مش عارفين نعيش فى شقة مليانة بمياه الصرف الصحى، فين المسئولين فى الحى أو المحافظة".

وأضاف عبد السلام مرزوق، أحد سكان المنطقة، أن "أغلب طلاب المدارس والجامعات واخدين أجازة ومش عارفين ينزلوا من بيوتهم بسبب مياه الصرف"، لافتا إلى أنهم يتصلون منذ يومين بالحى لحل الأزمة، فيرد عليهم موظفى الحى بإلقاء المسئولية على شركة المياه، وفى المقابل تلقى شركة المياه بالمسئولية على الحى، وفى النهاية الأزمة مازالت مستمرة والمسئولين خارج نطاق الخدمة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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