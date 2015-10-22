مؤتمر صدقي: هكذا حاولت إيقاف كهربا.. لكني خسرت أمام الزمالك لـ3 أسباب

كشف حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة عن الخطة التي حاول السيطرة بها على الزمالك ومفتاحه الأبرز محمود عبد المنعم "كهربا"، ولماذا أخفق فريقه وخسر في النهاية.

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على وادي دجلة في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

الهدف الأول سجله كهربا في دجلة مع الدقيقة الرابعة، بعدما أفلت من رقابة قلب الدفاع محمود علاء الذي لعب كظهير أيمن في بداية اللقاء.

كهربا

وتحدث حمادة صدقي في المؤتمر الذي تلى المباراة "وضعت قلب دفاع إضافي لمراقبة كهربا وهو محمود علاء".

وتابع "حاولنا السيطرة عليه. لكن أخفقنا بعد 4 دقائق وهو ما قتل الخطة وجعلنا نغير طريقة لعبنا بعد نصف ساعة مباشرة".

وأضاف "لكن الهدف بعدما أربك حساباتنا أثر على نفسية اللاعبين وتركيزهم".

وأتم "على كل حال الأداء أرضاني. لكن النتيجة لا".