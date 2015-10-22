فيريرا: مرتضى وجوزيه؟ لا تعليق

رفض جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك التحدث عن اجتماعه مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض قبل مباراة وادي دجلة.

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على دجلة في الجولة الافتتاحية من موسم الدوري المصري الممتاز.

وبعد المباراة سأل مراسل قناة الحياة فيريرا عن حقيقة اجتماع المدرب البرتغالي مع مرتضى منصور، فرفض الرد.

ثم استدرك المراسل محاولا الإبقاء على فيريرا معه، وسأله عما دار بين المدرب البرتغالي ومواطنه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي.

فيريرا رفض الرد أيضا. وصرح "لا تعليق .. لن أتحدث في شيء خارج إطار المباراة".